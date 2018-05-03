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Насосы для скважин: плюсы и минусы при выборе


Добавлено: 03 май 2018 в 12:45, Категория: Статьи

Насосы для скважин: плюсы и минусы при выбореВода - один из важнейших аспектов жизни. Мы практически ежеминутно используем ее и привычно не замечаем. Но если вода в кране останавливается, то время как будто замирает. Именно поэтому владельцы частных усадеб и дачных участков стараются обеспечить себе дополнительный источник такой необходимой влаги. В наше время в большинстве своем население обеспечено централизованным водоснабжением. Но это не мешает жителям поселков на своих участках пробивать колодцы и скважины.

Вот вы, приложив определенные усилия, стали счастливым обладатем своей личной скважины. Теперь ваша семья не зависите от перебоев водопроводных систем, от плановых и внеплановых отключений воды. Первая волна радости и гордости прошла и теперь вопрос: а как же поднять воду на поверхность? Прошло то время, когда воду извлекали ведрами. Сейчас нам в помощь

насосы для скважины. Производители и магазины наперебой предлагают и хвалят свой товар. Но не стоит поддаваться рекламе и хватать то, что лучше хвалят. К вопросу выбора насоса для скважины все таки следует подойти рассудительно и рассчетливо. Учесть особенности вашей скважины и технические параметры устройства. Ведь качественная работа насоса это гарантия бесперебойной подачи воды.

Присмотримся к насосам для скважин внимательнее. Выделяют два вида: поверхностные и глубинные. Поверхностые аппараты соответственно устанавливают на суше или же на поверхности воды при помощи специального поплавка. Недостаток таких насосов в том, что их работа ограничена 8 метровой глубиной. Второй тип - погружные насосы. В зависимости от модели они могут быть погружены в воду частично или же полностью. Такие насосы способны работать на большой грубине. Кроме этого, для изготовления погружных насосов используют только качественные материалы, которые готовы противостоять коррозии.

В свою очередь погружные насосы различают на вибрационные и центробежные. Это зависит от категории их работы. Из достоинств  вибрационных аппаратов можно выделить: экономное потребление электроэнергии, доступную цену и достаточно малые габариты. Но на этом их плюсы ограничиваются. Производительность таких устройств невысока. Качество поднимаемой воды более пригодно для полива. Плюс ко всему, при работе такого насоса, нарушается техническое состояние стен скважины.

Глубинные насосы с центробежным принципом работы более комфортны в обращении. Производители предлагают достаточно обширный ассортимент моделей при разных параметрах и характеристиках. Механизм такого насоса помещен в корпус. А изготовленные из высокопрочных материалов рабочие колеса, позволяют без повреждения поднимать и перемещать воду с абразивными частицами. Кроме этого центробежный

насос для скважины создает хороший напор и имеет высокую производительность. Более того защищен от перегрева водой, которую перекачивает. Все это обеспечивает длительность эксплуатации насоса и работу без перебоев.

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Добавлено: 03 май 2018 в 12:45, Журналист, сотрудник ИА "NewsTes"

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