Найем обозвал чеченцев «малолетними чурками»: адвокат рассказал, почему избили нардепа

Народный депутат Мустафа Найем якобы сам спровоцировал конфликт в районе Бессарабского рынка, где вечером 30 апреля произошла потасовка парламентария с юношами чеченской национальности. Так считает адвокат подозреваемых обидчиков парламентария Игорь Синиченко.

Защитник чеченцев рассказал версию причин драки, которой придерживается вторая сторона конфликта. Синиченко пояснил: изначально недоразумения возникли между находившимся за рулем автомобиля Honda Найемом и водителем Mercedes Gelandewagen, где ехали Ахмед Саитов и Магомед-Салих Саитов.

«Там не было ничего критичного. Ситуация не требовала того, чтобы кто-то кого-то подрезал или пытался остановить, как было сделано народным депутатом.

В итоге же вышло так, что парламентарий сначала перегородил ребятам дорогу, вынудил их остановиться и затем начал их оскорблять», — отметил адвокат.

По его словам, после остановки иномарок Найем начал угрожать чеченским юношам, рассказывая о своих связях в высших эшелонах власти. Якобы испугавшись этих заявлений водитель и пассажир Mercedes’а позвонили брату — Магомед-Амину Саитову.

«Когда он приехал, депутат начал говорить ребятам, что они чурки малолетние и таких, как они, в Афганистане резали. Размахивал депутатской корочкой, заявлял, что с (главой МВД Арсеном — Прим. Ред.) Аваковым он в хороших отношениях, и добьется того, что всех накажут», — рассказал Синиченко довольно фантастически звучащую версию стороны защиты чеченских юношей (особенно про «чурок» и Афганистан).

В трактовке адвоката, на Бессарабке якобы имела место провокация со стороны Мустафы.

«Никто не говорит, что случившейся конфликт — что-то хорошее, наоборот. Но это не означает, что нардеп имеет право вести себя неподобающим образом, а когда ему дали по лицу, бежать жаловаться. Наши клиенты ему ничего не сломали, более того — на съемках с камер видеонаблюдения видно, как он бегал за Магомед-Амином и пытался его провоцировать.

Получается, что Найем сам спровоцировал ситуацию, а когда получил отпор — повел себя недостойно. И теперь начинает гнобить ребят всеми государственными инструментами», — считает защитник Синиченко.

Он уверяет, что в истории 30 апреля нет никакой политики, но с самого начала ситуацию вокруг ЧП искусственно нагнетают и придают ей «безумный национальный окрас».

«Есть видео, где Мустафа бегает за Магомедом… Человек просто боится этого депутата теперь. Но он вскоре появится перед следствием, и надеемся, что оно во всем разберется объективно. Наша оценка случившегося — физический конфликт спровоцировал нардеп, который к тому же сломал палец одному из ребят. Функция депутата — создавать и соблюдать законы, а не насаждать свои традиции и провоцировать ситуации», — заявил адвокат чеченцев.