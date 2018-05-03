Названы худшие группы в истории рок-музыки: Queen и Bon Jovi

Изучив список 214 музыкантов и коллективов, включенных в Зал славы рок-н-ролла, издание Vulture опубликовала список худших и лучших исполнителей за всю историю рок-музыки.

Чак Берри, который скончался более года назад, занял первое место став, таким образом, одним из самых важных людей для американской культуры XX века. Вторыми оказались The Beatles, что не удивительно ведь их музыка повлияла на весь мир, а третье место по праву занял Боб Дилан за его особенные тексты песен.

Звание же худшей группы удостоился коллектив Bon Jovi, ведь, как отмечает портал, они не рок-музыканты, а парни, которые снялись в фильме о рок-группе. Предпоследнее место досталось группе Queen, самой, по мнению критика, переоцененной группе в истории рока, которая и вовсе не относится к этому жанру.