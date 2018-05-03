Некрополь римской эпохи найден под бассейном в Йорке

При перестройке закрывшегося отеля на Тэдкастер-роуд в Йорке (Великобритания) под бассейном были обнаружены человеческие кости. Вызванные на место находки археологи из York Archaeological Trust раскопали там захоронения римского периода.

В ходе длившихся три месяца раскопок были найдены около 75 могил, содержавшие останки более 60 человек. Захоронения были неглубокими, поэтому многие из них были повреждены во время проводившихся на этой территории в средние века сельскохозяйственных работ, а также при строительстве здания в 1820-е годы. Но еще до средневековых пахарей и строителей нового времени захоронения повредили люди римского времени, которые пользовались кладбищем очень долго, разрушая старые могилы при сооружении новых. Нетронутой осталась только десятая часть скелетов, но сохранившиеся останки находятся в очень хорошем состояния и пригодны для остеологического исследования и изотопного анализа, что поможет узнать много нового о жизни людей в древнем Эбораке (Eboracum), как назывался город Йорк в римскую эпоху.

Кладбище демонстрирует демографическое разнообразие. Там хоронили и мужчин, и женщин, людей самых разных возрастов, от младенцев до глубоких стариков. Правда, погребенные, вероятно, относились к одному и тому же социальному слою. Структура кладбища на первый взгляд выглядит хаотической. Могилы не расположены правильными рядами, а ориентированы в самых разных направлениях.

Археологи говорят, что кладбище было расположено, согласно античному обычаю, за городской чертой вдоль дороги. В древности в этом месте проходило ответвление главной римской дороги, соединявший Эборак и Линд (Lindum, нынешний Линкольн). Земля вблизи от города была дорогой, и там обычно располагались погребения знатных горожан. Чем дальше от города, тем скромнее становились могилы. На кладбище, найденном на Тэдкастер-роуд, хоронили самых простых жителей Эборака. Над могилами не воздвигали заметных памятников, а в качестве погребальных приношений использовалась дешевая глиняная посуда. Только в двух могилах были найдены дополнительные предметы: одежная булавка и фрагмент украшения из сплава меди. Зато глиняные горшки в прекрасном состоянии. По словам ученых, они не использовались при жизни умершего, а покупались специально для похорон.

В 1950-х годах неподалеку от этого места был обнаружен римский могильник на Трентхолм-драйв. Теперь археологи считают его и захоронения на Тэдкастер-роуд частями одного большого римского кладбища.