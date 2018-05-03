Никифоров не исключил блокировки Viber вслед за Telegram

Тема: Блокировка Telegram в России

Министр связи и коммуникаций Николай Никифоров не исключил блокировки Viber, если компания не предоставит ФСБ инструменты для дешифровки переписки пользователей, когда это потребуется. Об этом сообщает ТАСС. Читайте по теме

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Глава Минкомсвязи отметил, что вопрос исполнения законодательства о предоставлении ключей для дешифровки сообщений пользователей находится в полномочиях Федеральной службы безопасности.

«Если у них будут проблемы с предоставлением ключей шифрования, то они так же могут обратиться в суд и получить аналогичное судебное решение», — сказал Никифоров.

В апреле Роскомнадзор приступил к блокировке доступа к Telegram на территории России, поскольку руководство мессенджера не предоставило ключи для дешифровки сообщений пользователей по требованию ФСБ.

В Telegram отмечали, что считают переписку пользователей тайной, охраняемой в соответствии с Конституцией, а также подчёркивали, что технически не могут предоставить ключи для дешифровки сообщений, закодированных по технологии end-to-end.

В свою очередь, в ФСБ заявили, что не считают переписку в мессенджерах охраняемой законом тайной.

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