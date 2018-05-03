Никифоров не исключил блокировки Viber вслед за Telegram

Тема: Блокировка Telegram в России
Министр связи и коммуникаций Николай Никифоров не исключил блокировки Viber, если компания не предоставит ФСБ инструменты для дешифровки переписки пользователей, когда это потребуется. Об этом сообщает ТАСС. Читайте по теме
В работе Viber произошел сбой из-за блокировки IP-адресов Amazon
Глава Минкомсвязи отметил, что вопрос исполнения законодательства о предоставлении ключей для дешифровки сообщений пользователей находится в полномочиях Федеральной службы безопасности.
«Если у них будут проблемы с предоставлением ключей шифрования, то они так же могут обратиться в суд и получить аналогичное судебное решение», — сказал Никифоров.
В апреле Роскомнадзор приступил к блокировке доступа к Telegram на территории России, поскольку руководство мессенджера не предоставило ключи для дешифровки сообщений пользователей по требованию ФСБ.
В Telegram отмечали, что считают переписку пользователей тайной, охраняемой в соответствии с Конституцией, а также подчёркивали, что технически не могут предоставить ключи для дешифровки сообщений, закодированных по технологии end-to-end.
В свою очередь, в ФСБ заявили, что не считают переписку в мессенджерах охраняемой законом тайной.Читайте наши новости в Яндекс.Дзен
Украинский экс-министр энергетики признал невозможность остановить «Северный поток — 2»
СМИ: российский Су-27 приблизился к самолету ВМС США над Балтикой
Роскомнадзор усовершенствует способы блокировки Telegram