Обломки разбившегося в Сирии Су-30 доставят в Москву

Обломки российского истребителя Су-30СМ, рухнувшего в Средиземное море при вылете с авиабазы «Хмеймим» в Сирии, будут подняты на поверхность и доставлены в Москву. Об этом сообщает «Интерфакс», ссылаясь на информированный источник.

«Расследованием происшествия займется специально созданная комиссия. Исследование бортового самописца поможет установить конкретную причину аварии — пока он не найден, ничего нельзя утверждать определенно», — отметил собеседник агентства.

Он добавил, что исследовать черные ящики и обломки самолета будут вместе с представителями компании-разработчика. Первичный осмотр будет проведен в Сирии.

Су-30СМ разбился 3 мая, оба летчика погибли. По версии Минобороны РФ, крушение могло произойти из-за попадания в двигатель птицы.

«Никакого огневого воздействия по самолету не было», — подчеркивали в военном ведомстве.

Почему летчики не катапультировались, не сообщалось.