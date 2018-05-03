ООС решило оптимизировать систему блокпостов в Донбассе

Формат работы системы блокпостов в Донецкой и Луганской областях будет изменен в рамках проведения на востоке Украины Операции объединенных сил (ООС). Об этом сообщил заместитель председателя Национальной полиции Константин Бушуев.

Пересмот формата работы блокпостов направлен, прежде всего, на уменьшение социальной напряженности, возникавшей в связи с проверками на стоп-контролях, которые фактически не выполняют функций, связанных с обеспечением обороны или национальной безопасности.

«Их количество будет уменьшено. А порядок пропуска на блокпостах будет отрегулирован в соответствии с решением, которые будут приняты командованием ООС», — отметил замглавы Нацполиции.