Опасный ЧМ-2018 по футболу: хакеры готовят атаку на болельщиков

Хакеры поджидают «жертв» - болельщиков ЧМ-2018, чтобы хорошенько поживиться за счет любителей футбола.

Мошенники подготовили целый список самых изощренных и не очень методов обмана болельщиков ЧМ-2018. Цель - скорейшее изъятие денежных средств со счетов неосторожных болельщиков, пользуясь предматчевой эйфорией у людей. Опасность будет поджидать отовсюду, и связана она будет с проведением Мундмаля, а значит, в зоне риска каждый купивший билет.

Методы обмана, как правило, просты и маскируются под различные лотереи и услуги, связанные с ЧМ. Это большое распространение фишинговых сайтов на тему ЧМ-2018, которые имеют код, перенаправляющий пользователя на рекламный сайт, или заражающий компьютер. Также хакеры активно рассылают спам с вредоносными ссылками под видом якобы выигранной лотереи. Венец творения мошенников - рассылка SMS-сообщений с известием о выигрыше в лотерее на основе купленного билета. Осталось только приз забрать, но для начала хакеры запрашивают n-ную сумму денег, мотивируя это взносом за участие.

Также антивирусные лаборатории предупреждают о начале запуска хакерами сайтов, маскирующихся под сервисы по бронированию отелей, продажи билетов и другие услуги в преддверии ЧМ по футболу. Билет или бронь номера человек, конечно, не увидит, впрочем, как и предоплаты за них.

В любом из перечисленных случаев цели две: прямая и косвенная. Прямая - непосредственный отъем денег обманным путем. Косвенная - получение любым данных банковской карты у незадачливого болельщика. Как можно догадаться, некоторой суммы после участия в «лотерее» человек не досчитается.

С возросшим Интернет-мошенничеством будет бороться Центр мониторинга и реагирования на компьютерные атаки в кредитно-финансовой сфере (ФинЦЕРТ). Как сообщает «Коммерсант», ФинЦЕРТ будет выявлять мошеннические сайты и рассылки. Под особым контролем оказались российские домены .ru и .рф, а так же домен постсоветского пространства - .su.

Это не первые попытки поживиться за счет любителей футбола. Ранее Ростуризм уличил российские отели в тотальном завышении цен на номера в период проведения ЧМ-2018 по футболу.