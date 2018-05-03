Орудия убийства маньяка Чикатило показало МВД Ростовской области

Ростовская полиция выложила в Сеть ролик с орудиями убийств Чикатило. Видео продолжительностью одну минуту можно посмотреть на видеохостинге YouTube, снято оно в рамках акции «300 лет в минуту».

В кадр попали очки Андрея Чикатило, шляпа, ножи которыми он убивал своих жертв.

Музей ГУ МВД проводит день открытых дверей два раза в год. В остальное время посетить заведение можно только после подачи официальной заявки на интернет-портале главка.

Андрей Чикатило проживал в Новочеркасске и терроризировал Ростовскую область с 1978-го по 1990 годы. На его счету 56 убийств молодых женщин, девушек и детей. 14 февраля 1994 года приговор суда о смертной казни Чикатило был приведен в действие.