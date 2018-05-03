Ответный удар России на санкции США: в Госдуме раскрыли положительный эффект для страны

В Государственной думе сообщили о том, что 3 мая комитетом нижней палаты парламента был поддержан законопроект об ответных мерах России на недружественные шаги США. Озвучен положительный эффект для России от введения контрсанкций.

Депутаты Госдумы уверены, что ответные меры России на американские санкции пойдут на пользу отечественной экономике. В частности, они будут способствовать импортозамещению в ключевых отраслях экономики РФ. Об этом сказано в сообщении на странице Госдумы в Твиттере.

Ранее сообщалось о том, что председатель парламента Вячеслав Володин и лидеры фракций внесли законопроект, предоставляющий правительству РФ полномочия по введению ряда мер политического и экономического характера.

#Комитет Государственной Думы поддержал законопроект о мерах противодействия на недружественные шаги США и иных иностранных государств в отношении России. Ответные меры будут способствовать импортозамещению в ключевых отраслях российской экономики, отмечается в отзыве Комитета

— Государственная Дума (@dumagovru) 3 мая 2018 г.