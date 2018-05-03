Памела Андерсон решила не вмешиваться в отношения сына и бывшего мужа

В интервью журналу The Hollywood Reporter актриса Памела Андерсон объяснила, почему не вмешивается в отношения своего сына 21-летнего Брэндона и мужа Томми Ли, у которых недавно разгорелся скандал.



«Я остаюсь в стороне. Дети уже взрослые, и они сами принимают решения. Они очень разные, бесстрашные и амбициозные, и я очень горжусь ими», — сказала Андерсон.

Как сообщают инсайдеры, наладить отношения сыну и отцу так и не удалось. Ли ждет, пока Брэндон попросит извинений. «Томми буквально кипит. Он следит за каждым шагом Брэндона и ждет, что сын раскается и принесет ему свои извинения. Он считает, что не сделал ничего такого, чтобы заслужить такое отношение к себе. Сейчас все выглядит довольно мрачным для всей их семьи. Эта ссора стала камнем преткновения между отцом и сыном», — сказал инсайдер.

Прокомментировал ситуацию пресс-секретарь окружного прокурора Лос-Анджелеса, сообщив, что объявления Ли не буду предъявлены, ведь на то не было найдено оснований.



Напомним, что актриса опубликовала на своем сайте открытое письмо, в котором подробно рассказала о проблемах в отношениях с экс-супругом, которые могли стать причиной такого поведения. Андерсон считает, что ее 21-летний сын Брэндон Ли лишь хотел помочь отцу.

«Мой сын испугался за свою жизнь и действовал из соображений самообороны. Никто не может даже представить, сколько разочарований этот человек (Томми Ли – прим.ред.) принес нашей семье. Он болен. Его действия отчаянны и унизительны – это катастрофа, выводящаяся из-под контроля. Он не ведет себя как отец, но в этом нет ничего нового… Алкоголизм – дьявол,» – написала актриса.

На страницах зарубежного портала TMZ появился ответ Томми Ли своей бывшей супруге, в котором тот опроверг пристрастие к алкоголю. «Я когда-нибудь причинял боль своим сыновьям в состоянии алкогольного опьянения? Нет. Моя невеста почти не пьет. Мы не употребляем тяжелые наркотики. Я счастливый и веселый парень. Постоянно шучу, а люди не понимают моих шуток. Хотел получить от сына извинения,» – ответил барабанщик рок-группы Motley Crue.

Томми рассказал, что Брэндона разозлили его комментарии в прессе о прошлых отношениях с Памелой Андерсон. Полиция расследует инцидент, но обвинения пока никому не предъявлены.