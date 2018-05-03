Пашинян собрал подписи трети депутатов для нового выдвижения в премьеры

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Лидер армянской оппозиции, депутат от блока «Елк» Никол Пашинян собрал подписи трети депутатов парламента. Об этом заявил журналистам член фракции «Елк» Арарат Мирзоян.

«Мы смогли собрать подписи одной трети депутатов парламента. Кандидатура Пашиняна будет официально выдвинута или сегодня, или завтра», — цитирует парламентария ТАСС.

Ранее правящая Республиканская партия Армении заявила, что поддержит того, кого выдвинет треть парламента, состоящего из 105 депутатов.

1 мая республиканцы не поддержали Пашиняна.

Второе голосование должно состояться 8 мая.