Песков отверг подозрения в использовании санкций для решения проблем компаний

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Кремле не рассматривают ситуацию, при которой санкционированные российские компании используют введенные запретительные меры для решения внутренних проблем. Об этом пишет РИА Новости.

«Не считаю даже корректной такую постановку вопроса. Вы считаете, что "Ренова" пользуется ситуацией? "Ренова", которая подверглась таким незаконным санкциям? Поэтому постановку вопроса не считаю корректной», — заявил он.

Напомним, 3 мая стало известно, что группа «Ренова» направила в правительство предложения по мерам поддержки со стороны государства. СМИ узнали, что предлагается рефинансирование полученных на Западе кредитов в госбанках на 820 млн евро. Залогом по кредитам станут 26,5% акций «Русала». Кроме того, группа попросила помощи в рефинансировании кредитов своих компаний на сумму до 300 млрд рублей.

6 апреля Минфин США ввел новые санкции против, в том числе, Олега Дерипаски и подконтрольных ему En+ Group, «Группы ГАЗ», «Базового элемента» и «Русала», и Виктора Вексельберга и его группы «Ренова».