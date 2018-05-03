По делу о пожаре в Кемерове назначили дополнительные экспертизы

По делу о пожаре в кемеровском ТЦ «Зимняя вишня» назначены дополнительные экспертизы. Об этом сообщила официальный представитель СК Светлана Петренко, передает РИА «Новости».

«В их числе (в числе назначенных исследований и проверок. — Прим. ред.) — специальная пожарно-техническая, фоноскопическая экспертизы и экспертиза по изъятым видеозаписям»,- сказала она.

Петренко добавила, что к ним привлечены ведущие экспертные учреждения в Москве, Санкт-Петербурге и Омске.

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Адвокат рассказала, кто сообщил о пожаре в ТЦ «Зимняя вишня»

Ранее адвокат Елена Киселёва на заседании Кемеровского областного суда рассказала, что сообщение о пожаре в кемеровском торговом центре «Зимняя вишня» поступило не из самого здания, а от жительницы дома напротив. Она отметила, что пожарные приехали максимально быстро.

Пожар в торговом центре «Зимняя вишня» произошёл 25 марта. Погибли 60 человек, среди них много детей. Здание сгоревшего в Кемерове торгового центра признано аварийным и пойдёт под снос.

По факту пожара возбуждено уголовное дело, идёт расследование. Сейчас обвинение предъявлено восьми фигурантам. Среди них гендиректор компании-владельца ТЦ Юлия Богданова, техдиректор этой компании Георгий Соболев, экс-глава госстройнадзора Кемеровской области Танзилия Комкова, управляющая торговым центром Надежда Судденок, глава фирмы, внедрившей систему противопожарной безопасности Игорь Полозиненко, сотрудник этой фирмы Александр Никитин, охранник, отключивший систему оповещения Сергей Антюшин, а также начальник караула пожарно-спасательной части №2 Сергей Генин.

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