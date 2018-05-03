По призыву лидера оппозиции в Армении прекратились акции протеста

Массовые акции протеста в Армении прекратились после призыва лидера оппозиции Никола Пашиняна.

Как сообщает «Интерфакс», открыты все автотрассы и железная дорога, работают приграничные пункты пропуска.

С утра молодые активисты присоединились к коммунальщикам и стали приводить в порядок площадь Республики и улицы в Ереване после прошедшего накануне многотысячного митинга.

1 мая армянский парламент не избрал Пашиняна премьером. 8 мая, как ожидается, он будет утвержден в этой должности — это пообещала правящая Республиканская партия Армении.