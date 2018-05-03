Под Николаевом в масштабном ДТП с микроватобусом ВСУ пострадали люди

Сегодня под селом Каменка, неподалеку от Николаева, произошло столкновение зерновоза с рейсовым пассажирским автобусом и микроавтобусом ВСУ.

Так, армейский микроавтобус Mazda E2200 двигался от Очакова в направлении Одесской трассы. При этом на поврежденном участке дороги он притормозил перед ямой, из-за чего в него сзади врезался тягач DAF с полуприцепом.

Из-за сильного удара микроавтобус вылетел на обочину. Зерновоз выехал на встречную полосу, где у него произошло лобовое столкновение с рейсовым автобусом «Николаев-Очаков». После этого автобус также вылетел с дороги в кювет и перевернулся на крышу.

В результате ДТП пострадали водитель зерновоза, водитель и пассажиры автобуса — всего 10 человек. Некоторые из них были госпитализированы в больницы Очакова и Николаева, еще часть, получившая легкие травмы, уехала в Очаков на попутном транспорте. При этом никто из военнослужащих не пострадал.

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