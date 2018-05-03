Под Киевом «атошник» устроил стрельбу на остановке

В городе Обухов Киевской области на остановке общественного транспорта между перевозчиками возник конфликт, который закончился перестрелкой.

Выстрел в воздух совершил участник «АТО», который ехал в одной из маршруток, сообщили в Главном управлении Национальной полиции в Киевской области.

«В центре Обухова на остановке общественного транспорта возник конфликт при участии перевозчиков. Чтобы успокоить толпу, участник АТО, который находился в салоне маршрутки, достал наградное оружие и совершил выстрел вверх», — рассказали в полиции.

По словам правоохранителей, чтобы обезоружить мужчину, им пришлось применять оружие и делать предупредительный выстрел из автомата.

В результате инцидента в полицейском участке пребывает 15 человек.