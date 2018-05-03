Пожар в Балаклее гасят авиация и танки (ВИДЕО)

Пожар на территории арсенала в Балаклее Харьковской области тушат танки, самолёт и вертолёт.
Об этом в четверг, 3 мая, сообщает пресс-служба Министерства обороны Украины.
Отмечается, что на месте происшествия работают пожарные команды Вооружённых сил Украины и ГСЧС.
Для ликвидации пожара задействованы два пожарных танка, инженерная машина разграждения, восемь пожарных автомобилей, самолёт Ан-32 и вертолёт Ми-8. Также дополнительно направлено ещё два пожарные танка.
С помощью вертолёта осуществляется воздушная разведка, для окружения территории задействованы подразделения Военной службы правопорядка в Вооружённых силах.
Для выяснения обстоятельств на место происшествия самолётом отправлена оперативная группа Министерства обороны и Генерального штаба ВС Украины.
Как ранее сообщала «Русская Весна», 3 мая в Балаклее начались взрывы боеприпасов на арсенале ВСУ.