Пожар в Балаклее гасят авиация и танки (ВИДЕО)

Пожар на территории арсенала в Балаклее Харьковской области тушат танки, самолёт и вертолёт.

Об этом в четверг, 3 мая, сообщает пресс-служба Министерства обороны Украины.

Отмечается, что на месте происшествия работают пожарные команды Вооружённых сил Украины и ГСЧС.

Для ликвидации пожара задействованы два пожарных танка, инженерная машина разграждения, восемь пожарных автомобилей, самолёт Ан-32 и вертолёт Ми-8. Также дополнительно направлено ещё два пожарные танка.

С помощью вертолёта осуществляется воздушная разведка, для окружения территории задействованы подразделения Военной службы правопорядка в Вооружённых силах.

Для выяснения обстоятельств на место происшествия самолётом отправлена оперативная группа Министерства обороны и Генерального штаба ВС Украины.

Как ранее сообщала «Русская Весна», 3 мая в Балаклее начались взрывы боеприпасов на арсенале ВСУ.