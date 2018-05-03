Правительство утвердило обязательную маркировку одежды и обуви

Российское правительство утвердило перечень из десяти групп товаров, подлежащих обязательной маркировке, подобно тому как это происходит сейчас с алкоголем. Документ опубликован на сайте кабмина.

Маркироваться будут табачная продукция, духи и туалетная вода, предметы одежды, обувь, фотокамеры и другие товары.

«Это будет способствовать снижению оборота контрафактной продукции в России», — считают в правительстве.

Табачную продукцию начнут маркировать с марта 2019 года, обувь — с июля.

С декабря 2019 года производители должны будут маркировать духи и туалетную воду, трикотажные блузки, пальто, плащи и куртки, постельное белье, скатерти и полотенца, фотоаппараты, шины и покрышки.