Правящая партия Армении поддержит Пашиняна

Республиканская партия Армении, обладающая большинством голосов в парламенте, заявила, что не будет выдвигать своего кандидата и поддержит того, за кого проголосует треть депутатов Национального собрания. Об этом пишет РБК со ссылкой на представителя пресс-службы партии.

«8 мая у нас будет премьер-министр. Мы не будем выдвигать собственного кандидата. Если будет кандидат, которого будет поддерживать 1/3 депутатов парламента, мы будем его поддерживать, кто бы он ни был», — сказала она.

Предыдущая попытка избрать премьера, состоялась 1 мая, оказалась неудачной. За лидера оппозиции Никола Пашиняна проголосовали 45 депутатов, против — 56, для победы были нужны 53 голоса.

Он заявил, что изучит предложение республиканцев и проследит за тем, как они его выполняют.

«Если что-то пойдет не так, я вам об этом скажу», — подчеркнул Пашинян.

После провала выборов он призвал соотечественников к забастовке. 2 мая демонстранты заблокировали работу метро, транспортные магистрали, железную дорогу и парализовали работу ереванского аэропорта. Была сорвана работа парламента — оппозиция объявила ему бойкот, а некоторые депутаты не смогли попасть в здание из-за перекрытых дорог.

Если избрать премьер-министра не получится и 8 мая, по законам Армении парламент будет распущен.