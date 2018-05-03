Премьер-министр Украины озвучил главную задачу страны на следующие четыре года

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил, что в следующие четыре года страна должна погасить $27 млрд долгов. Об этом сообщает "Интерфакс-Украина".Он напомнил, что за 2007-2014 годы Украина взяла $47 млрд кредитов, которые сегодня обслуживает."Арсению Яценюку (премьер-министру Украины в 2014-2016 годах — ред.) удалось в 2015 году провести реструктуризацию. Но нагрузка остается большой", — добавил премьер-министр.По мнению Гройсмана, такие внешние долги являются огромным давлением на национальную экономику и сдерживают развитие страны.