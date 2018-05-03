Принц Луи получил свидетельство о рождении и познакомился с королевой Елизаветой II

Маленький Луи, родившийся 23 апреля в госпитале Святой Марии, не перестает интересовать СМИ. Вчера родители малыша получили свидетельство о его рождении.



Документ был выдан регистратором Вестминстерского городского Совета. Его подписал принц Уильям. В свидетельстве указано полное имя ребенка – Луи Артур Чарльз Кембриджский. Также отмечены дата и место рождения малыша, место жительства семьи.

После того, как Кэтрин и принца запечатлели папарацци, патрулирующие под госпиталем в день появления на свет Луи, больше в СМИ фотографий пары не появлялось. На данный момент Миддлтон занята малышом в Кенсингтонском дворце, где ее посещают гости. Сегодня Кэйт посетила сама королева Елизавета II, чтобы повидаться с маленьким Луи. Ее сфотографировали папарацци. 92-летняя королева прилетела из своей резиденции в Виндзорском замке на вертолете и приземлилась на территории Кенсингтонского дворца. После 40-минутного полета глава Великобритании пересела в зеленый Range Rover и поехала к дому своего внука и его жены. В руках королева Британии держала весенний букет.



Первой малыша увидела сестра Кейт Миддлтон, 34-летняя Пиппа Миддлтон-Мэттьюс. Четырехлетний принц Джордж и принцесса Шарлотта, которой сегодня исполнилось три года, познакомились с новорожденным еще в роддоме, куда пришли вместе с папой.

Напомним, родила Кейт третьего ребенка в лондонской больнице святой Марии, в частном крыле Линдо, где проходили и предыдущие роды. 23 апреля Кейт прибыла в госпиталь, о чем тут же стало известно СМИ. «Ее Королевское Высочество Герцогиня Кембриджская доставлена в больницу святой Марии, Паддингтон, Лондон, утром на ранней стадии родов. Герцогиня отправилась в больницу на машине из Кенсингтонского дворца с Герцогом Кембриджским» – говорится в сообщении.

В интернете ходили слухи о том, что герцогиня выберет роды в домашних условиях. Такая традиция в королевской семье не в новинку, ведь это помогает оградить такое важное событие от камер папарацци и фанатов, которые, кстати, находились во время родов на улице возле больницы.

4 сентября пресс-служба Кенсингтонского дворца, официальной резиденции супружеской пары, официально сообщила о скором пополнении. Из-за утреннего токсикоза и плохого самочувствия Миддлтон на время отказалась от выходов в свет.