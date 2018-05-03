Приянка Чопра о Меган Маркл: "Она до сих пор пишет много СМС"

Приянка Чопра и Меган Маркл

Несмотря на то что Меган Маркл, еще даже официально не став членом королевской семьи, пришлось отказаться от некоторых привычных ей вещей (актриса удалила свои профили в соцсетях), все-таки во многом она продолжает оставаться самой собой и поддерживает связь со своими друзьями и коллегами. Так, на вопрос о том, есть ли у Меган телефон, ее подруга Приянка Чопра в одном из недавних интервью выразила уверенность, что этим гаджетом невеста принца Гарри, безусловно, пользуется.

Думаю, у нее есть телефон. Я знаю ее три года, и она, что называется, девочка-девочка. Она по-прежнему продолжает писать мне сообщения,

— рассказала она.

Приянка Чопра

Я очень рада за нее. Меган — из тех женщин, которые могут стать примером для многих девушек, потому что она действительно заботится о мире,

— добавила актриса.

Кстати, недавно Чопра подтвердила, что собирается посетить свадьбу своей подруги, которая состоится 19 мая.

Сама же Меган и принц Гарри сейчас вовсю готовятся к торжеству и даже придерживаются специальной диеты. По словам инсайдеров, оба они уже достаточно сильно похудели (Меган даже пришлось не один раз ушить свое свадебное платье) и пока останавливаться не достигнутом не собираются.

Меган Маркл