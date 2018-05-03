Приянка Чопра о Меган Маркл

Несмотря на королевские обязанности, которые пришлось выполнять Меган Маркл, которая еще даже не стала официальной женой принца Гаррии, бывшая актриса продолжает поддерживать связь со своими старыми друзьями и с телефон расставаться не собирается. Утверждает это подруга Маркл Приянка Чопра, которая как никто лучше знает Меган. Она уверенна, что будущая жена принца Гарри не изменилась и продолжает заботиться о мире.



«Думаю, у нее есть телефон. Я знаю ее три года, и она, что называется, девочка-девочка. Она по-прежнему продолжает писать мне сообщения», — рассказала индийская актриса, модель, певица и победительница конкурса Мисс Мира 2000.

«Я очень рада за нее. Меган — из тех женщин, которые могут стать примером для многих девушек, потому что она действительно заботится о мире», — добавила актриса.

Ранее актриса поведала о будущей свадьбе своей подруги. «Меган будет счастлива, если ей подарят книгу. Она не из тех девушек, кто мечтает о новой сумке. Она абсолютно не претенциозна, поэтому выбрать свадебный подарок для нее не составит сложности», рассказывает идею подарка Чопра.

Актриса считает, что ее подруга станет отличной женой принца и успешно вольется в королевскую семью. «Они с принцем так счастливы и так любят друг друга. Я очень за нее рада. Уверена, Меган станет настоящей иконой для девушек во всем мире,» говорит подруга Меган Маркл.



Девушки познакомились пару лет назад на одном из мероприятий, где сразу нашли общий язык и стали подругами.

На данный момент принца Гарри и Мегна Маркл вовсю готовятся к свадьбе. Внуку королевы пришлось даже сесть на строгую диету под руководством своей возлюбленной, чтобы появаится на свадебном торжестве в лучшей форме.

Диета 33-летнего принца Гарри включает в себя уйму свежеевыжатых соков, овощей и блюд из киноа. От углеводов и обработанной пищи завидному жениху пришлось отказаться. «Меган сильно изменила систему питания Гарри. Он уже потерял несколько килограммов, что довольно много для человека, у которого в принципе нет лишнего веса», — сказал инсайдер.

«Они купили соковыжималку, которая готовит не только соки, но и делает смузи из овощей и фруктов. Меган также отучает его от мяса», — добавил он.

На свадьбе принц Гарри сможет сорваться и позволить себе попробовать изысканные блюда, приготовленные лучшими поварами. Пока проходит подготовка к торжеству, в СМИ появилась информация о выборе свадебного торта, которым Гарри также полакомится. Испечет праздничный торт известный кондитер Клэр Птак, владеющая пекарней Violet на западе Лондона. Пара заказала у Клэр лимонно-бузинный торт. Украшениями послужит вкусный сливочный крем и живые цветы. Торт будущие супруги выбрали сезонный. В заявлении Кенсингтонского дворца сообщается, что Птак испечет торт, который будет отличаться «ярким весенним вкусом».