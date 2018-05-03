Призер ЧЕ по борьбе Липатова: благодарна тренерам сборной России за шанс

КАСПИЙСК, 3 мая - РИА Новости, Олег Богатов. Бронзовый призер чемпионата Европы-2018 Светлана Липатова заявила журналистам, что очень признательна тренерам сборной России за возможность выступить на турнире в Каспийске (Дагестан).

Липатова в четверг завоевала бронзовую награду в весовой категории до 59 кг. Чемпионат Европы по спортивной борьбе проходит в Каспийске с 30 апреля по 6 мая.

"Я довольна третьим местом, но качество своей борьбы оцениваю на тройку, - сказала Липатова журналистам. - Так как мне вчера немного не хватило для того, чтобы выйти в финал (россиянка в полуфинале уступила ставшей чемпионкой Европы турчанке Элиф Есилирмак со счетом 3:5). Я давно не боролась, у меня были травмы, для меня это был всего второй турнир за год, видимо, это и сказалось. Я очень благодарна тренерскому штабу сборной России, который дал мне возможность бороться на чемпионате Европы".

"Но я не опускала руки и надеялась, что мне удастся выступить в Каспийске, - продолжила медалистка. - Все начинала заново и думала, что все будет нормально. Большое спасибо домашней публике, всем болельщикам, которые за нас переживают. Дома действительно бороться лучше, чем в какой-либо другой стране (с улыбкой)".