"Прогресс" из-за долгов может быть исключен из плей-офф ЧР

МОСКВА, 3 мая - РИА Новости. Глазовский "Прогресс" из-за долгов может быть исключен из плей-офф текущего розыгрыша чемпионата России, сообщается на официальном сайте Ассоциации мини-футбола России (АМФР).

На внеочередном заседании комиссии по лицензированию российских мини-футбольных клубов рассматривался вопрос по имеющим экономические задолженности клубам "Автодор" (Смоленск), "Прогресс" и "Дина" (Москва) перед АМФР.

"Комиссия выдала обязательное предписание (замечание) "Прогрессу", "Дине" и "Автодору" погасить задолженности в полном объеме до 11:00 (мск) 7 мая 2018 г. В случае невыполнения обязательного предписания будет рассмотрен вопрос об отзыве лицензии у трех указанных клубов на текущий сезон", – говорится в сообщении.

Как отмечается в тексте заявления, если "Прогресс" не сыграет в плей-офф чемпионата России, его место будет отдано другой команде согласно спортивному принципу.

"Также "Прогресс", "Дина" и "Автодор" не будут допущены к процедуре жеребьевки календаря первого этапа чемпионата России сезона-2018/19", – сообщается в заявлении АМФР.