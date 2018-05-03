Прогулка по подземельям Украины

Настоящей находкой для диггера – человека, который любит исследовать всевозможные катакомбы и подземелья, считаются подземные коммуникации в украинских городах. Некоторые из них известны давно, а некоторые обнаружены совершенно случайно в последнее десятилетие. Итак, отправляемся в прогулку по подземельям Украины.

Одесса

Здесь находятся одни из самых известных катакомб – Одесские катакомбы. Это грандиозный подземный лабиринт, частично имеющий естественное происхождение – каменоломни, частично искусственно прорытые туннели из подвалов многих одесских домов. На текущий момент общая протяжённость подземных ходов оценивается в 2500 км, а количество общедоступных входов – несколько десятков. Как из города, так и с береговой линии. Исследуя Одесские катакомбы нужно быть очень осторожным, в них регулярно пропадают незадачливые исследователи. Отправной точкой для диггерства может быть посуточная квартира в Одессе https://apartila.com/odessa-c12/apartments-152 одно- или двухкомнатная, смотря какая у вас команда. По ценам от 450 руб/сутки до 6000 руб/сутки, в зависимости от размера и оснащения техникой.

Киев

Несколько лет назад в столице Украины сделали поразительную находку. Оказывается, под центром Киева уже более века существует разветвлённая сеть тоннелей, ведущая от Киевской крепости к берегу Днепра. Расстояние по прямой около 2500 метров. Её обнаружили совершенно случайно, когда изучали архивные записи крепости. На неприметном документе о том, какие ключи должен иметь комендант крепости, неожиданно оказалась царская печать. После детального изучения обнаружили в перечне пункт «ключ от главного входа в тоннели». Когда после продолжительных поисков в катакомбы удалось попасть, исследователей поразили их размеры и мастерство царских инженеров. Коммуникации были сухие, всюду качественная кирпичная кладка. Основные тоннели были настолько широки и высоки, что по ним могла проехать гружёная повозка, запряжённая парой скакунов. Здесь есть и более мелки и разветвлённые «слуховые» тоннели для пехоты, чтобы уберечь крепость от подкопа и подрыва. В это подземелье есть несколько входов снаружи, заваренных решёткой, что особо не мешает любопытным попадать внутрь. Обеспечить себя жильём для исследования можно сняв квартиру посуточно в Киеве https://apartila.com/kiev-c10/apartments-152 поближе к Киевской крепости в Печерском районе. Стоимость аренды от 600 руб/сутки за однокомнатную квартиру.

Житомир

Год назад Житомир чуть ли не стал туристическим городом со своими катакомбами. На одной из улиц образовался провал прямо под тротуаром. Сначала решили, что это обычный подмыв, но вердикт представителя местного краеведческого музея был: «это катакомбы». После первичного исследования была выявлена сеть тоннелей под проезжей частью. К сожалению частично засыпанной и нуждающейся в археологических раскопках. Некоторые выдвигали гипотезу, что в них спрятаны несметные сокровища местных дворян, поспешно бежавших во время Октябрьской революции. В настоящее время на обсуждении Житомирского городского совета находится план реконструкции катакомб, так что доступ в подземелья открыт. Если решите приехать их исследовать, то аренда квартиры посуточно в Житомире https://apartila.com/jitomir-c2/apartments-152 обойдётся от 400 руб/сутки. И ищите варианты поближе к улице Большой Бердичевской.