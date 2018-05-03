Путешествовать во времени можно при помощи секретного кода календаря майя - ученый

Иностранный ученый Тимоти Алан, специализирующийся в сфере археологии, как он полагает, расшифровал секретный код индейцев племени майя, жившего в Южной Америке.

Алан в течение пяти лет изучал календарь. По словам ученого, результатом работы является то, что он смог разгадать этот код при помощи 10 ключей. Он полагает, что таким образом сможет проникнуть во временной портал.

В течение всей истории человечества люди пытались понять, возможны ли путешествия в прошлое и будущее. Выдвигались различные гипотезы, порой противоречившие друг другу. Тимоти Алан заявляет о том, что код календаря племени майя позволит создать карту путешествий во времени и полагает, что он был создан для изменения сознания человечества.