Путин предпримет попытку восстановить отношения со странами Запада, - СМИ

Президент Российской Федерации Владимир Путин ищет способы заключить с Западом сделку ради смягчения санкций в отношении РФ. Об этом пишет авторитетное издание The Financial Times.Отмечается, что экономика России переживает далеко не самые хорошие времена из-за ограничительных мер, которые вводят страны Европейского Союза и Соединенные Штаты Америки.The Financial Times, ссылаясь на источник знакомый с ситуацией, сообщает, что Путин хочет назначить на руководящую должность бывшего министра финансов Алексея Кудрина, который должен разработать новую экономическую стратегию и помочь Кремлю наладить отношения с США и ЕС.