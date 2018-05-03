Путин уволил пять генералов МВД и СКР

Президент Владимир Путин своим указом освободил от занимаемой должности пять генералов МВД и Следственного комитета России, а также двух прокуроров.

Этим же документом проведены новые назначения в региональных структурах МВД, СКР и МЧС.

В отставку отправлены главы управлений СКР по Пермскому краю Марина Заббарова и Рязанской области Владимир Махлейдт, начальник пермского главка МВД Виктор Кошелев, начальник управления МВД по Мурманской области Игорь Баталов, первый замглавы экспертно-криминалистического центра МВД Иван Лукин и замначальника краснодарского главка МВД Юрий Кузнецов.

Прокуроры Тульской области Александр Козлов и Республики Удмуртия Сергей Панов также лишились должностей.