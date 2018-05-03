Путин заявил о готовности страны к чемпионату мира по футболу

Подготовка к чемпионату мира по футболу, который пройдет в России этим летом, «практически завершена», заявил президент Владимир Путин. Как сообщает пресс-служба Кремля, сегодня он провел в Сочи заседание наблюдательного совета оргкомитета «Россия-2018».

На нем присутствовали президент ФИФА Джанни Инфантино, губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев, помощник президента Игорь Левитин.

«Россия к турниру готова, — сообщил Путин. — Сделано очень много. Наступает самый ответственный этап точечной настройки всех механизмов, задействованных в процессе проведения мирового первенства».

Отдельно он обратился к главам регионов, которые примут ЧМ-2018.

«В течение целого месяца наши регионы будут находиться в центре внимания всего мира, включая десятки международных средств массовой информации», — предупредил Путин.

«Комфорт жителей, удобная логистика для гостей и спортсменов, автодорожная обстановка, культурные мероприятия — все это забота регионов», — отметил глава государства.

Чемпионат пройдет в России с 14 июня по 15 июля. Матчи примут 11 городов — Москва, Петербург, Калининград, Волгоград, Казань, Нижний Новгород, Самара, Саранск, Ростов-на-Дону, Екатеринбург и Сочи.