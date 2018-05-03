Райана Рейнольдса выгнали из дома?

Райан Рейнольдс вновь в своем репертуаре и о любой жизненной ситуации, обсуждаемой в СМИ, отзывается шуткой. На этот раз актер прокомментировал поступок своей жены, которая устроила «чистку» профиля в инстаграме, удалив фотографии и отписавшись от мужа.



«Да, она действительно это сделала. И я очень расстроен из-за этого. Это ужасный способ — узнать, что тебя выгнали из дома. Просто ужасно», — пошутил он.

Оказалось, внезапное удаление всех фотографий и отписка от профилей — это не проделки хакеров. В действительности Блейк Лайвли занимается промо-акцией в поддержку нового фильма «Простая просьба». Новыми подписками в профиле стали 38 человек, имена которых Эмили Нельсон. Оказывается, это не простая прихоть или шутка, а имя главной героини, которая по сюжету фильма пропадает. «Что случилось с Эмили?…», – спрашивает исчезнувшая Блейк в своем instagram-bio. Остается лишь надеяться на то, что актриса не удаляла фотографии и истории под ними навсегда, а заархивировала содержимое аккаунта и после выхода фильма вернет всё на прежнее место.



Напомним, что раннее в сети появились слухи о проблемах в браке Рейнольдса и Лайвли, которые в основном распространялись на азиатских сайтах. Несмотря на то, что большой огласки они не поддались, Райан всё же прокомментировал их в своей любимой манере.

«Я бы хотел, чтобы это было правдой. У меня было бы больше времени, как это говорят, «для себя», – написал он в Twitter.

На такие «заявления» своего мужа Блейк Лайвли совсем не обижается, а даже признается, что такие шутки подогревают ее теплые чувства к супругу. «Когда он пишет что-то подобное, я люблю его еще сильнее, чем прежде. Точнее, я люблю его всегда, но не всегда ощущаю бабочек в животе».

Залогом счастливого брака звезд являются дружески отношения, а также юмор. «Я могу обратиться к Райану как к подружке – за советом – или поплакать у него на плече. Этого не было в моих предыдущих отношениях. В других отношениях, если случались проблемы, я звонила своим подругам или моей сестре и просила совета. Теперь я звоню мужу. До начала нашего романа мы дружили два года, я отношусь к нему не только как к любимому мужчине, но и как к лучшему другу, а Райан считает меня отличным приятелем.»

Мастерству искусного троллинга Блейк уже обучилась у своего мужа. 24 октября, Райан Рейнольдс праздновал 41-й день рождения, на который Блейк поздравила его шуткой. Она добавила в сети фотографию Райана и его коллеги Райана Гослинга, на которой обрезала своего мужа, оставив лишь Гослинга. В комментарий она написала «С днем рождения, малыш!».

Публикация стала ответом Блейк на поздравительный пост самого Рейнольдса, который он выкладывал по случаю ее дня рождения в августе. Тогда Райан написал «Поздравляю мою потрясающую жену» под их совместным снимком, на котором актрису едва можно заметить. Поклонники такой троллинг со стороны Блейк оценили по достоинству и единогласно признали победу в этой забавной семейной битве за ней, ведь всем известно, как самому Рейнольдсу надоели ситуации, в которых его путают с Гослингом.