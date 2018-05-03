Рекордное число россиян попросили об убежище в США

2664 россиянина в 2017 году подали в США заявления с просьбой о предоставлении убежища. Как сообщает «Радио Свобода», в распоряжении которого оказались данные Службы гражданства и иммиграции США, это рекордный показатель за последние 24 года.

В том году от граждан РФ поступило на 40% больше заявлений, чем в 2016 году, и почти в два раза больше, чем в 2012 году. Предыдущий рекорд был поставлен в 1994 году — 2127 заявлений.

В статистических данных причины прошения об убежище не указываются. Однако по американским законам соискатель должен доказать факт преследований по национальной или религиозной принадлежности или из-за политических взглядов.

Издание предполагает, что увеличение числа прошений связано с принятым в 2013 году законом о запрете пропаганды нетрадиционных сексуальных отношений.

Нью-йоркский адвокат Борис Палант утверждает, что большинство его дел о предоставлении убежища гражданам России связаны с «преследованием в форме сфабрикованного уголовного дела».

Его клиенты жаловались на помехи в бизнесе из-за того, что они не поддерживают президента РФ Владимира Путина, или из-за спонсирования и членства в оппозиционных партиях. Некоторых, по их словам, обвиняли в «антиправительственном поведении» из-за отказа дать взятку чиновнику.

Убежища в Евросоюзе в прошлом году попросили 12,6 тысячи россиян. В Германии заявления подали 4885 человек, 90% из которых являются этническими чеченцами. Об этом рассказала глава берлинского Института миграционной политики Ольга Гулина. Она утверждает, что гуманитарная миграция россиян в Европу скрыта образовательными программами и другими механизмами, так как многие из россиян не хотят подавать заявление об убежище.