«Ренова» разработала план поддержки своего бизнеса государством

В правительство поступили предложения попавшей под санкции группы «Ренова» по мерам поддержки со стороны государства, пишет «Коммерсантъ».

6 апреля США ввели санкции против ряда российских компаний, бизнесменов и чиновников. В список попали «Ренова» и ее владелец Виктор Вексельберг.

Среди мер, которые предлагает «Ренова», — рефинансирования полученных на Западе кредитов в госбанках на 820 млн евро. Залогом по кредитам предлагается установить 26,5% акций «Русала».

Также группа просит помощи в рефинансировании кредитов своих компаний на сумму до 300 млрд рублей — если на них распространятся «вторичные санкции» и они не смогут выплачивать долги.

Кроме того, предлагается разрешить Меткомбанку кредитовать бизнес «Реновы» без учета норматива ЦБ по рискам.

Информированный источник газеты отметил, что спектр предложений «Реновы» «максимально широк, поскольку собирали темы по всей группе». Но возможности государства не безграничны, и, вероятно, поддержка будет направлена в первую очередь на сохранение рабочих мест.