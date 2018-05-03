Рианна рассказала об убитом брате, бойфренде-миллиардере и своих отношениях с Дрейком

Рианна на обложке Vogue

В сети появилась обложка июньского Vogue, для которой Мерт Алас и Маркус Пигготт сфотографировали Рианну. 30-летняя певица в последнее время делает успехи не только в музыке, но и в других сферах: работает над собственным брендом Fenty Beauty и снимается в кино.

Личная жизнь звезды тоже не перестает быть источником новостей. Роман с бизнесменом из Саудовской Аравии Хассаном Джамилем развивается, хотя пара и не афиширует его. О нем поп-звезда обмолвилась в интервью, правда, отказавшись называть возлюбленного по имени.

Прежде я чувствовала себя виноватой, когда тратила время на личную жизнь, а еще мне кажется, что раньше не встречала человека, который был бы достоин этого, — сказала Рианна и призналась, что новый бойфренд вдохновляет ее тратить время и силы на себя.

Рианна

О прошлых романтических отношениях звезды тоже зашла речь в интервью. Напомним, на сцене MTV Video Music Awards 2016 Дрейк признавался Рианне в вечной любви.

Сейчас между нами нет дружбы, но мы и не враги, — прокомментировала певица свои отношения с ним.

Дрейк и Рианна

Журналист спросил знаменитость о личной трагедии, случившейся в Рождество, когда ее двоюродного брата Аллиена застрелили на острове Барбадос.

Я действительно обняла кузена вечером накануне его смерти, не знаю почему. А после всего произошедшего теперь обнимаю всех так, будто делаю это в последний раз. Наверное, это мой самый большой жизненный урок. Не ждать даже до завтра. Завтра, на мой взгляд, слишком поздно, — сказала Рианна.

С некоторых пор певица заметно поправилась, что спровоцировало волну слухов о ее беременности, которые, впрочем, не подтвердились. По словам РиРи, она прекрасно чувствует себя в новой форме.

Честно говоря, нужно уметь смеяться над собой. Я знаю, когда выгляжу толстой, а когда теряю килограммы. Принимаю любую фигуру. Не гонюсь за успехом моделей Victoria’s Secret и все еще чувствую себя очень красивой и уверенной в нижнем белье, — заявила Рианна в разговоре с Vogue.