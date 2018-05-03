Роскомнадзор позвал на флешмоб с бумажными мячиками

Роскомнадзор объявил акцию, призвав всех, «кто поддерживает высокое качество интернета на стадионах ЧМ-2018», «запустить из окна бумажный мячик-оригами». Об этом было объявлено на сайте ведомства «ВКонтакте».

Предлагалось запустить мячики в 19 часов. «Через час после акции обязательно соберите все мячики, которые Вы найдете у Вашего дома», — советовал Роскомнадзор.

Акция напоминает флешмоб, объявленный основателем Telegram Павлом Дуровым — в знак протеста против попыток Роскомнадзора заблокировать мессенджер предлагалось 16 апреля в 19 часов запустить бумажные самолетики. За запуск самолетиков у здания ФСБ в Москве участнице Pussy Riot Марии Алехиной назначили 100 часов обязательных работ.