Роскомнадзор заблокировал 50 анонимайзеров и VPN-сервисов

Замглавы Роскомнадзора рассказал «Интерфаксу» о блокировке 50 анонимайзеров и VPN-сервисов, которые предоставляли доступ к мессенджеру Telegram.

Какие именно сервисы были заблокированы, он не уточнил.

Блокировку мессенджера на территории России Роскомнадзор начал 16 апреля после отказа руководства ресурса в предоставлении ФСБ ключей дешифровки от переписки пользователей.

Ведомство внесло в реестр запрещенных сайтов множество сторонних сайтов, однако его деятельность никак не сказалась на работе Telegram.