Российские сотовые операторы не заинтересовались развитием LTE в регионах

Ни один из российских сотовых операторов не подал заявку на участие в аукционе Роскомнадзора на радиочастоты для сетей LTE (4G), сообщает пресс-служба ведомства. Заявки на участие принимались в марте.

На торги выставлялись полосы частот 453-457,4 МГц и 463-467,4 МГц для развития LTE в Ненецком и Чукотском автономных округах, Чечне, Ингушетии и Якутии.

Аукцион должен был состояться 4 июня. Начальная стоимость лотов составила от 2,4 млн до 109 млн рублей.

В пресс-службе Роскомнадзора заявили РБК, что выставленные на аукцион полосы частот являются новыми для России. Они перспективны для сельской местности, а также могут использоваться в качестве дополнительных к другим диапазонам.