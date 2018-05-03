С Донбасса вернулись военнослужащие 44 отдельной арт бригады

Сегодня в Тернопольскую область, после длительного прибывания на фронте, вернулась 44 отдельная артиллерийская бригада.Бойцов пришли встречать многие горожане, а также представители высшего государственного руководства области."Связано с изменением формата АТО на Объединенные силы и с тем, что мы нарастили возможности, которые позволяют нам заменять бригады в полном составе, чтобы дать личному составу отдохнуть, побыть с семьями", – сказал командующий оперативного командования Западный, генерал-майор Александр Павлюк.