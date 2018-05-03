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С Донбасса вернулись военнослужащие 44 отдельной арт бригады


Добавлено: 03 май 2018 в 20:26, Категория: В мире
С Донбасса вернулись военнослужащие 44 отдельной арт бригады
Сегодня в Тернопольскую область, после длительного прибывания на фронте, вернулась 44 отдельная артиллерийская бригада.

Бойцов пришли встречать многие горожане, а также представители высшего государственного руководства области.
"Связано с изменением формата АТО на Объединенные силы и с тем, что мы нарастили возможности, которые позволяют нам заменять бригады в полном составе, чтобы дать личному составу отдохнуть, побыть с семьями", – сказал командующий оперативного командования Западный, генерал-майор Александр Павлюк.

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Добавлено: 03 май 2018 в 20:26, Журналист, сотрудник ИА "NewsTes"
По материалам: gogetnews

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