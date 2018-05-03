Сбербанк резко снизил ставки по крупным потребительским кредитам

Сбербанк снизил ставки по потребительским кредитам и обновил тарифную сетку. Финансовое учреждение сообщает, что теперь стоимость кредита зависит от его суммы. Диапазон снижения в зависимости от суммы кредита составил 1–8 п. п.

Теперь процентная ставка на эти кредиты фиксированная для всех категорий клиентов и составляет 11,9 % годовых на сумму от миллиона рублей. Снижение ставки для кредитов на сумму от 300 тысяч до 1 миллиона рублей составило 1–4 п. п., новые ставки — 11,9–15,9 %. Ставки на суммы 30–300 тыс. рублей останутся неизменными и составят 12,9–19,9 %.

С 3 мая Сбербанк увеличил максимальную сумму кредита — с 3 до 5 миллионов рублей — и снизил минимальный возраст заемщика с 21 года до 18 лет.

«В период проведения акций мы заметили, что внимание к кредитам на суммы свыше 300 тысяч рублей растет. Отвечая на потребность клиентов, мы решили изменить ценообразование для стандартной продуктовой линейки. Теперь процентная ставка будет зависеть от суммы кредита постоянно, а не только в период проведения акций. Также для наших зарплатных клиентов мы снизили возраст заемщиков и увеличили максимальную сумму кредита. Предложенные условия призваны сделать более доступным наше предложение и поддержать высокий спрос на потребительские кредиты в целом, который мы наблюдаем с начала 2018 года. За 1-й квартал мы выдали рекордные 313,6 млрд рублей, что на 75 % больше аналогичного периода предыдущего года», — пояснил управляющий директор дивизиона «Занять и сберегать» Сбербанка Сергей Широков.