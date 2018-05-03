Сбербанк снизил ставки по кредитам для физических лиц

Ставки на потребительские кредиты снижены, рассказали в Сбербанке.

Денежные кредиты на сумму от миллиона рублей теперь можно оформить под ставку до 11,9% годовых — ниже предыдущей на восемь процентных пунктов.

Потребительский кредит до миллиона рублей со стартовой суммой от трехсот тысяч, будет доступен с процентной ставкой от 11,9 – 15,9 процентов. Ставки по кредитам до трехсот тысяч остались без изменений.

Для клиентов Сбербанка, по «зарплатной программе», увеличена максимальная сумма кредита – с трёх до пяти миллионов, а также снижен возраст заёмщика с 21 года до 18 лет.