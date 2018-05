Считавшийся вымершим грызун вновь встречен учеными в Мексике

Биологи из Музея естественной истории в Сан-Диего сообщили, что ими был обнаружен в природе вид грызунов, который не попадался на глаза людям с 1986 года, а с 1994 официально считался «предположительно вымершим».

Вновь найденное животное относится к роду кенгуровых прыгунов (Dipodomys), встречающемуся в пустынях и полупустынях Северной Америки. Кенгуровые прыгуны вовсе не принадлежат к сумчатым животным, они включаются в отряд грызунов, а название получили из-за характерного способа передвижения и строения ног, напоминающего кенгуру. В Старом Свете на них больше всего похожи тушканчики. Для равновесия во время прыжков и для опоры в неподвижном положении они используют хвост, длина которого превышает длину тела кенгурового прыгуна.

Санквинтинский кенгуровый прыгун (Dipodomys gravipes) был распространен в узкой прибрежной полосе длиной 150 километров между городами Сан-Тельмо и Эль-Росарио в мексиканском штате Нижняя Калифорния. Он был открыт в 1929 году американским зоологом Лоуренсом Хьюи. В то время на данной территории существовало две крупных популяции этих кенгуровых прыгунов, но со временем из-за распашки земель их численность сокращалась. К 1980-м годам они встречались лишь в заповеднике Валле-Транкило к югу от поселка Сан-Квинтин. Это средних размеров грызуны длиной около 13 сантиметров без учета хвоста. Большие задние ноги и хвост позволяли ему прыгать на два метра в длину и передвигаться со скоростью до десяти километров в час.

Летом прошлого года зоологи, изучавшие видовой состав млекопитающих Нижней Калифорнии, неожиданно поймали в свои ловушки санквинтинских кенгуровых прыгунов. Поскольку более тридцати лет их никто не видел, участники экспедиции не сразу опознали этих животных и убедились, что это действительно пропавший вид, только после сравнения своей добычи с музейными образцами и фотографиями. Ученые считают, что возвращение кенгуровых прыгунов связано с тем, что площадь пахотных земель в последние годы сокращается из-за нехватки воды, вызванной частыми засухами. Они предполагают также, что сложившаяся ситуация дает надежду встретить и другие виды млекопитающих, которые ранее были признаны исчезнувшими.

Об обнаружении санквинтинских кенгуровых прыгунов ученые рассказали в статье, которую опубликовал Bulletin of the Southern California Academy of Sciences.