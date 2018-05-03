Сегодня в Москве состоится заключительная вечерняя репетиция военного парада, посвященного Великой Победе

3 мая на Красной площади состоится заключительная вечерняя репетиция военного парада, посвященного Победе в Великой Отечественной войне.

В состав 33 парадных расчетов пешей колонны вошли офицеры, сержанты и солдаты соединений и воинских частей, слушатели и курсанты военно-учебных заведений, воспитанники суворовских и нахимовского училищ Министерства обороны РФ, участники всероссийского военно-патриотического общественного движения «Юнармия», военнослужащие-женщины, а также представители других силовых ведомств (Росгвардия, МЧС, ФСБ).

В частности, по главной площади страны сегодня пройдут воспитанники филиала Нахимовского военно-морского училища из Севастополя, Московского президентского кадетского училища имени М.А. Шолохова войск Национальной гвардии, курсанты Смоленской военной академии войсковой противовоздушной обороны и Саратовского института войск Национальной гвардии, а также парадный расчет роты Военной полиции.

В составе механизированной колонны –– автомобили «Тигр», танки Т-72БЗ, бронетранспортёры БТР-82А, боевые машины пехоты БМП-3, самоходные гаубицы «Мста-С», зенитные ракетные комплексы «Бук-М2», зенитные ракетно-пушечные комплексы «Панцирь-Cl», ракетные комплексы «Ярс», а также перспективные образцы: танки «Армата», БМП «Курганец» и БТР «Бумеранг», самоходные гаубицы «Коалиция», боевая машина, обладающая высоким уровнем защищенности, огневой мощи и управляемости БМПТ «Терминатор», робототехнические комплексы «Уран-6» и «Уран-9», армейский снегоход с ПКП, беспилотные летательные аппараты «Корсар», «Катран», армейский мотовездеход, УАЗ «Пикап» с пулеметом «Корд», бронеавтомобиль «Тайфун-К», боевая машина ЗРК «Тор-М2», бронированный корпусной автомобиль «Патруль»,

В репетиции парада примут участие более 12,5 тыс. военнослужащих, будет задействовано свыше 150 единиц современного вооружения и военной техники.

Перед военным парадом 9 мая у военнослужащих останется генеральная репетиция 6 мая.

Авиационные экипажи Воздушно-космических сил проведут первую репетицию воздушной части парада над Красной площадью 4 мая.

В апреле летчики ВКС выполнили 6 совместных тренировок с парадными расчетами пеших и механизированных колонн в подмосковном Алабине.

В текущем году в военном параде примут участие 75 экипажей оперативно-тактической, дальней, военно-транспортной и армейской авиации. Среди них стратегических ракетоносцы Ту-160, Ту-95МС, дальние бомбардировщики Ту-22МЗ, самолеты-заправщики Ил-78, военно-транспортные самолеты Ил-76МД, истребители Су-35, Су-30СМ, МиГ-29, МиГ-31, бомбардировщики Су-34, Су-24М, штурмовики Су-25, вертолеты Ми-26, Ми-8, Ми-28Н, Ка-52, Ми-24. Помимо этого в параде задействованы два самолета Су-57.

Для выполнения полетов авиации ВКС на параде задействовано восемь аэродромов в Московской, Тверской, Саратовской, Калужской, Воронежской, Липецкой, Нижегородской областях.