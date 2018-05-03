Семейная драма: принцу Гарри посоветовали отменить свадьбу с актрисой Меган Маркл

Родственники Меган Маркл в преддверии ее свадьбы с принцем Гарри продолжают вставлять палки в колеса. На этот раз в Сети появилось письмо, которое брат актрисы Томас Маркл-младший написал представителю королевской семьи. Послание опубликовало издание In Touch."Чем меньше времени остается до вашей свадьбы, тем становится более ясно, что это самая большая ошибка в истории королевской семьи. Очевидно же, что Меган – не самая подходящая женщина для Вас. Она мелкая, тщеславная и измученная. Меган пытается сыграть роль принцессы как стареющая голливудская актриса ниже среднего уровня", – пишет Томас.Парень также подчеркивает, что «фальшивая сказочная свадьба» станет поводом для сожаления и будет иметь пагубные последствия для всех представителей британской монархии. Ранее сестра Меган Маркл Саманта тоже пыталась отговорить принца жениться на своей избраннице. Женщина даже грозилась опубликовать разоблачающую книгу о Меган.Напомним, что 19 мая принц Гарри женится на своей возлюбленной Меган Маркл. Церемония бракосочетания состоится в часовне Святого Георгия в Виндзорском замке. Со стороны невесты на празднике будут только ее подружки и мама. Своего отца, брата Томаса Маркла-младшего, сводную сестру Саманту Грант, племянника Тайлера Дули и его мать Трейси на торжество не пригласили.