Сестра Савченко сообщила на новые проблемы со здоровьем нардепа

Вера Савченко после допроса в СБУ рассказала, что ее сестра нардеп Надежда Савченко испытывает проблемы с зубами, однако, она не может лечиться на голодный желудок.

Также, Вера Савченко подчеркнула: «Следователь сказал, что завтра вернется к этому вопросу. Сегодня нет, поэтому сегодня я ее вряд ли увижу. Я знаю, что есть проблема с кальцием и это проблема с зубами. И необходимо наблюдение у стоматолога. Но нужны антибиотики, а на голодный желудок она не может их принимать и это проблема. И я очень надеюсь завтра увидеть Надежду, но она очень похудела».

Ранее Савченко заявляла, что прекратит голодовку после того, как окажется на свободе: «Я продолжаю голодовку до того дня, пока не буду на свободе и не смогу полноценно защищаться в судах и защищать себя, пока не смогу полноценно выполнять свою деятельность как народного депутата Украины и политическую деятельность».