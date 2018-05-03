СК привлек экспертов по голосу для расследования пожара в «Зимней вишне»

Следственный комитет России назначил «ряд дополнительных сложных экспертиз» по делу о пожаре в кемеровском ТЦ «Зимняя вишня».

В частности, экспертные учреждения из Москвы, Санкт-Петербурга и Омска проведут специальную пожарно-техническую и фоноскопическую экспертизы, а также исследуют видеозаписи с места пожара, сообщает пресс-служба СК.

Фоноскопическая экспертиза — это анализ фонограмм для их расшифровки и идентификации личности по голосу.

В настоящий момент обвинение предъявлено восьми фигурантам. Это технический директор ОАО «Кемеровский кондитерский комбинат» (компания-собственник ТЦ) Георгий Соболев; управляющая «Зимней вишней» Надежда Судденок; гендиректор Юлия Богданова; начальник инспекции Госстройнадзора Кемеровской области Танзилия Комкова; глава компании «Системный интегратор» (отвечала за противопожарную систему) Игорь Полозиненко; сотрудник этой компании Александр Никитин; охранник Сергей Антюшин и пожарный Сергей Генин.

Пожар произошел 25 марта и унес жизни 60 человек.