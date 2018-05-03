Скончался раненный в ереванском банке HSBC полицейский

Офицер армянской полиции Ара Шахгулян, раненный во время нападения на банк HSBC в Ереване, скончался в больнице. Об этом в Facebook сообщил начальник пресс-службы полиции Армении Ашот Агаронян.

По его словам, погибший служил в полиции с 2000 года. У него остались двое детей.

Таким образом, число жертв разбойного нападения на банк увеличилось до двух человек.

Нападение произошло сегодня днем. Мужчина, вооруженный ножом, гранатой и ружьем, ворвался в банк и ранил двух охранников, один из которых скончался.

Преступник похитил деньги и попытался скрыться, однако полиция его задержала. До этого он успел ранить полицейского.

Напавшим оказался полковник полиции Даниел Даниелян — начальник центра регистрации нарушений при помощи камер видеонаблюдения.