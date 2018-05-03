Слабый алкоголь может вернуться в продажу на АЗС

Минфин и Минэкономразвития (МЭР) РФ поддержали главу Независимого топливного союза (объединяет владельцев АЗС) Павла Баженова, предложившего премьер-министру РФ Дмитрию Медведеву отменить запрет на продажу на автозаправочных станциях (АЗС) алкоголя крепостью до 16,5%. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

В своем письме Баженов сообщил, что запрет 2012 года не уменьшил количество аварий, но дискриминировал АЗС по сравнению с обычными магазинами.

Издание утверждает, что очередная попытка вернуть слабоалкогольные напитки на АЗС может увенчаться успехом. На прошлой неделе оптовые цены за бензин превысили отметку в 50 тысяч рублей за тонну. АЗС придется либо продавать топливо в убыток, либо повышать цены, что чревато потерей покупателей и санкциями ФАС.

Глава Российского топливного союза Евгений Аркуша заявил «Коммерсанту», что возврат алкоголя мог бы заметно увеличить прибыльность АЗС, которые на топливе сейчас почти не зарабатывают.

Источник в МЭР сообщил изданию, что «статистика аварийности показывает, что запрет не приводит к поставленной законодателями цели». В Минфине отметили, что продажа алкоголя на заправках ничем не отличается от реализации в обычном магазине, но может повысить рентабельность и конкурентность АЗС.

Замглавы общественного совета при Минтрансе Наталья Агре не согласна с утверждением, что запрет на продажу слабоалкогольной продукции не сказался на статистике ДТП. По ее данным, в 2017 году число аварий с нетрезвыми водителями снизилось на 3,4%, до 16,3 тысячи, число погибших в них — на 4,2%, до 4,65 тысячи человек. Она сочла «странной» саму идею возврата спиртного на АЗС.