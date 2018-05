СМИ сообщили о взрыве на еврейском фестивале в Лондоне

На еврейском фестивале в Лондоне прогремел взрыв, пишет издание Express.

Как пишет СМИ, взрыв произошел около костра. По данным Скотланд-Ярда, не менее 10 человек получили легкие ранения. Однако полиция утверждает, что речь идет не о взрыве, а о большом огне, который разожгли в рамках мероприятия.

Ten individuals suffered minor injuries following large fire lit as part of local Jewish community celebration in Ravensdale Road, Stamford Hill. No criminal allegations reported. No serious injuries.

— Hackney Police — Central East BCU (@MPSHackney) 3 мая 2018 г.

Яндекс.Дзен

Литва попала в первую десятку стран мира по росту военных расходов

Украинский экс-министр энергетики признал невозможность остановить «Северный поток — 2»

СМИ: российский Су-27 приблизился к самолету ВМС США над Балтикой