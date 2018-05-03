СМИ узнали о готовящейся «химатаке» в Сирии

Американские спецслужбы готовят в Сирии новую провокацию, замаскированную под «химатаку». Об этом РИА Новости рассказал источник, связанный с сирийскими силовиками.

«Операцией руководит бывший боевик "Исламского государства" (ИГ, запрещено в РФ) Мишан Идриз Аль Хамаш. Целью мероприятия является проведение инсценировки химической атаки против мирных жителей с дальнейшим распространением в СМИ», — заявил собеседник агентства.

По его сведениям, подготовка провокации началась 23 апреля. Местом избрано нефтяное поле «Аль-Джафра» в 27 км восточнее Дейр-эз-Зора. В этом районе расположена американская военная база США, на которую сейчас для участия в постановочных съемках доставляют жителей западного берега реки Евфрат. К акции позже будет привлечен брат Хамаша Мухаммед и члены его семьи.

Последний раз химоружие было «использовано» в Сирии 4 апреля. Никаких доказательстве этому представлено не было. Однако США, Великобритания и Франция нанесли по объектам в Сирии ракетный удар.